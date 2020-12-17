البحوث الإسلامية في 2020: 420 ألف فتوى للجان و124 ألف إلكترونية

كشف مجمع البحوث الإسلامية، أحد الأذرع الشرعية للأزهر الشريف، عن حصاده السنوي لعام 2020، إذ أكد أنّ‏ لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة ‏في مدن ومراكز الجمهورية، أجابت على نحو 419 ألفا و927 سؤالا خلال 2020 في تخصصات متنوعة بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وجرى الرد عليها ‏بشكل مباشر، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة حاليا، وذلك في إطار توجيهات ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتنفيذا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى التي تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنّ الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان، تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعا من متخصصين في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏والتي يشرف عليها أساتذة من كبار العلماء بالأزهر، واللجان الرئيسية والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتي تحوي أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط، كما شهدت اللجان أيضا الإجابة عن ‏أسئلة المواريث وتقسيم التركات التى تصل إلى اللجان، سواء من الجمهور ‏العادي أو بعض المؤسسات الرسمية، إضافة إلى القضايا الأسرية ‏التي قدمت اللجان حلولا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهي له‎.

‎وأوضح الأمين العام أنّ اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنّما لها دور آخر مهم يتمثل في حل المشكلات الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف، من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضي الجميع، إضافة إلى حل قضايا ‏الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق في كل ‏لفظ أو فعل حول المشكلة، حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهي للطلاق والترجيح ‏بين الاراء الفقهية حال وجود أكثر من رأي، للعمل على حماية الأسرة من ‏التفكك والانهيار، إذ يتم العمل على إزالة الخلافات الأسرية التي قد ‏تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعالة لحل المشكلات ‏الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة ‏الأسرة التي تمثل القاعدة الرئيسية لبناء المجتمع‎.‎

230 لجنة فتوى على مستوي الجمهورية للرد على أسئلة المستفتين

وأشار عياد إلى أنّ لجان الفتوى الرئيسية والفرعية تنتشر في كل محافظات ‏الجمهورية، ويبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميا من الثامنة ‏صباحا إلى الثانية عصرا، وفي بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

وقال إنّه في إطار تلبية احتياجات الناس وتيسيرا عليهم خاصة مع الظروف والأحداث التي نعيشها نتيجة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، كثّف المجمع خدمة الفتاوى الإلكترونية، إذ يتم استقبال الأسئلة عبر موقع المجمع الإلكتروني من خلال المركز الإعلامي للمجمع، وإرسالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة، ثم إرسال الإجابات إلى المستفسرين مرة أخرى، ولا تستغرق الردود على الأسئلة سوى وقت قليل، كما أنّها تتمتع بالسرية التامة لرفع الحرج عن الناس وإتاحة الفرصة أمامهم في الاستفسار عما يتعلق بكل شؤون حياتهم.

وبلغ عدد الفتاوى الواردة على الموقع الإلكتروني منذ إنشائه نحو 124 ألف فتوى، تمت الإجابة عليها من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسية، وعندما تحتاج الفتوى إلى حضور المستفتي يتم توجيهه لأقرب مقر لجنة فتوى من اللجان المنتشرة على مستوى مدن ومراكز الجمهورية، لمزيد من الإيضاح لسؤاله حتى تتم الإجابة عنه بدقة.

وفي إطار مواجهة الأحداث والنوازل التي صاحبت فيروس كورونا المستجد، أصدر المجمع من خلال لجنة الفتوى الرئيسية، العديد من الفتاوى والبيانات التي كشف فيها عن أنّه ينبغي احترام الموتى وتطبيق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض، كغيرهم، مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل المختصين، إضافة إلى بيان الأحكام الفقهية المختلفة التي صاحبت الظروف والأحداث التي نعيشها جميعا، وهي أحكام تم الاستعانة فيها بمتخصصين من الأطباء والخبراء.