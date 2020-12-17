تشغيل قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي بسوهاج

أكد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، ‏أن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي نجح في إجراء عدد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة علي مدار اليومين الماضيين، وذلك في إطار تشغيل القسم تدريجيًا استعداداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن القسم يعد نقله نوعية داخل المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم تطوير وتجهيز قسم جراحة القلب والصدر بدعم من البنك الأهلي، مشيراً إلى أن القسم أنشئ عام 1995، وساهم علي مدار أكثر من عقدين في إنقاذ حياه الآلاف من المواطنين وهو أحد أقدم أقسام جراحة القلب والصدر في صعيد مصر.

وقال الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي، إن قسم جراحة القلب والصدر شهد يومين حافلين من العمل الجاد المتواصل المكلل بالنجاح، حيث تم إجراء سته عمليات جراحية خطيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين نجح خلالها من إنقاذ حياة المرضي.

وذكر الدكتور أيمن عبد الغفار رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن القسم أجرى عملية جراحية لاستخراج جسم غريب من القصبه الهوائية لطفل عمره 4 سنوات، كما تم إنقاذ حياة طفل عمره 3 أشهر من حالة اختناق تنفسي نتيجة عيب خلقي بالرئة، وهو عبارة عن فص رئوي متوحش استدعي تدخلًا جراحيا عاجلًا لاستكشاف الصدر واستئصال الفص العلوي من الرئة اليسرى.

وأضاف "عبد الغفار"، أن العمليات شملت أيضاً إجراء عملية قلب مفتوح لمريض يبلغ من العمر 32 عامًا، وكان يعاني من روماتيزم وتضخم بالقلب وارتفاع شديد في ضغط الشريان الرئوي، وأُجري له استبدال الصمام الميترالي وإصلاح للصمام ثلاثي الشرفات، بالإضافة إلى عملية جراحية لشاب يبلغ من العمر 14 عاماً، تم فيها استخراج مسمار اخترق جدار الصدر ووصل إلى التجويف الصدري.

وبحسب مدير المستشفى، أجريت جراحة عاجلة لاستكشاف الصدر واستئصال فص من الرئه لطفله عمرها 70 يوماً، كانت تعاني من كيس هوائي عملاق بالرئة اليمنى تسبب في حدوث هبوط شديد في وظائف التنفس، وبفضل العناية الإلهية تم انقاذ هؤلاء المرضى وحالتهم الصحية جيدة ومستقرة.