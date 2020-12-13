رئيس جامعة سوهاج يمنح طالبا وطالبة رحلتَي عمرة في المسابقة الدينية

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، منح الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة وفاء شحاتة بكلية الزراعة، رحلتَي عمرة لفوزهما بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ، والتي نظمتها إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات المسابقة الدينية الكبرى لطلبة وطالبات الجامعة، وذلك فور فتح السلطات السعودية رحلات العمرة مرة أخرى.

وهنأ الدكتور أحمد عزيز الطلاب الفائزين والمشاركين في المسابقة الدينية بكافة مجالاتها، والتي تُنظم سنوياً لإبراز الطلاب المتميزين والمتفوفين في المجال الديني، وتكريمهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لخوضهم المسابقات القمية والخارجية، موضحاً أن المسابقة شارك بها ١٠٧ طلاب وطالبات، حيث تنافسوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ ونصفه وعشرة أجزاء منه، بالإضافة إلى مسابقة حفظ الأحاديث الشريفة والأربعين النووية، وأيضاً منافسات مسابقة الثقافة الإسلامية والمعلومات الدينية، مشيرا إلى إمكانية تبديل جوائز العمرة بقيمتها المادية لمن يرغب في ذلك.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن نتائج مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملاََ، أسفرت عن فوز كل من الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة وفاء شحاتة بكلية الزراعة بالمركز الأول، أما في مسابقة حفظ نصف القرآن الكريم فقد حصل على المركز الأول كل من الطالب مصطفى عبدالمنعم، والطالبة ندا علاء بكلية الطب البشري، مضيفاً أنه في مسابقة حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، فاز بالمركز الأول الطالب محمد عبدالصبور، والطالبة وفاء صلاح بكلية الطب البشري أيضاً.

وقالت انتصار أبوالدهب مدير النشاط الثقافي والفني، إن مسابقة حفظ الحديث الشريف والأربعين النووية، انتهت بفوز كل من الطالب مصطفى صلاح الدين بكلية التمريض، والطالبة وفاء شحاتة بكلية الزراعة، كما فاز بالمركز الثاني الطالب حسام حسن بكلية الآداب، والطالبة أسماء رمضان بكلية الطب البشري، أما المركز الثالث فحصل عليه كل من الطالب محمد جمال بكلية الصيدلة، والطالبة هدير عاطف بكلية الطب البشري.

وأضافت انتصار أبوالدهب، أنه في مسابقة الثقافة الإسلامية فقد أعلنت لجنة التحكيم الفائزين بالمركز الأول وهما الطالب أشرف عبدالله بكلية الزراعة، والطالبة آية السيد بكلية التربية، كما فازا بالمركز الثاني كل من الطالب مصطفى صلاح الدين بكلية التمريض، والطالبة هدير عاطف بكلية الطب البشري، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب أحمد السيد بكلية الزراعة، والطالبة مي سرور بكلية الطب البشري.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم المسابقة ضمت كلاً من الدكتور إسماعيل فهمي عبداللاه رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، الدكتور خالد فؤاد بليل مدرس بقسم الدراسات الإسلامية، والشيخ حامد عبدالرحمن بيومي، معلم قرآن.