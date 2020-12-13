قافلة جامعة سوهاج الطبية تعالج 632 مواطنا بقرية سعد الله

نظمت اليوم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج قافلة طبية "بقرية سعد الله" التابعة لمركز سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج بوزارة الشباب والرياضة، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن القافلة تأتى ضمن خطة الجامعة بالتعاون مع الوزارة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا من القرى والنجوع داخل الإقليم، وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة علي تنظيم العديد من القوافل الطبية لمد يد العون ومساعدة المجتمع علي مدار العام، وتقديم خدمة طبية علاجية متميزة والتوعية بالأمراض المنتشرة، وذلك من أجل الحفاظ علي صحه المواطنين.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة، الأطفال، جراحة المسالك البولية، الجراحة العامة والجلدية، العظام، النساء والتوليد، أنف وأذن، رمد، صدرية والروماتيزم، الجهاز الهضمي، وغير ذلك من التخصصات .

ومن جانبة أشار الدكتور أسامة رشاد الشريف إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 632 مواطن، لافتا انه تم تحويل بعض الحالات للمستشفي الجامعي التي قد تحتاج الي بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية، حيث تم صرف العلاج بالمجان للمرضي كما نظم قسمي الميكروبيولجي وطب المجتمع بالكلية ندوات توعية عن الأمراض المنتشرة والمعدية وأمراض الضغط والسكر، وكوفيد-19 وكذلك التوعية بالتغذية الصحية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وقال صبري محمد مدير عام رعاية الشباب المركزية أن القافلة شارك فيها الدكتور علاء غالب مدرس أمراض الباطنة والقلب، بالإضافة إلى 16 طبيب إلى جانب 35 طالب من طلاب كلية الطب.