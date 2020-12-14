جامعة سوهاج: طالبة قسم الإعلام لم تمت بسبب كورونا

أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، اليوم، بياناً حول الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة طالبة بالجامعة بفيروس كورونا.

وجاء نص البيان الصادر: "بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة وفاة إحدى الطالبات بالفرقة الأولى بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج يوضح المركز الإعلامي أن الطالبة المذكورة تم دخولها إلى مستشفى العسيرات، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة بسوهاج للعلاج، ولكنها لم تستجب إلى كل الإجراءات العلاجية، وتوفيت إلى رحمة الله بالمستشفى ذاته، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، طبقاً لتقرير المستشفى، وليس لإصابتها بكورونا، كما تزعم تلك المواقع".

وفي الوقت الذي ندعو الله أن يتغمد الطالبة بواسع مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، نؤكد ونحث الجميع على تحري الدقة، وإدراك خطورة الكلمة التى تكتب وتنشر لما لها بالغ التأثير على إثارة اللغط.