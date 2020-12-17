الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن توقف الوباء

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، اليوم ،إنه بالرغم من أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» واعدة إلا أنها لن توقف الفيروس، وليست الرصاصة الفضية لإنهاء الوباء.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة غرب المحيط الهادئ، الدكتور تاكيشي كاساي، ردا على سؤال بشأن الموعد الذي يأمل فيه العالم للعودة إلى طبيعته، «إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد علينا جميعا، وعلى الإجراءات الفردية التي نتخذها الآن وفي المستقبل».

وأضاف كاساي، أن العدد الأولي للقاحات سيكون محدودا، وأنه يجب إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للخطر أما بالنسبة للفئات الأخرى فان الأمر قد يستغرق ما بين 12 و24 شهرا قبل أن يتلقى غالبية الأشخاص اللقاح، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وشدد المدير الإقليمي للمنظمة، أنه «يجب أن نتمسك بالأفعال والسلوكيات الفردية التي لا تحمينا فقط وإنما تحمي من حولنا أيضا، مثل غسل اليدين، وارتداء القناع، والتباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة».

من جانبه، أشار مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ، الدكتور باباتوندي أولووكوري، إلى أن خطر العدوى بات يهدد الفئات العمرية التي تتراوح بين 20 و29 عاما بسبب زيادة التنقل بعد تخفيف القيود، وكذلك بسبب تصور الشباب أنهم محصنين مما يشجعهم على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.