استشاري أمراض صدرية: لقاح كورونا الصيني آمن وأثبت فعاليته

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري الأمراض الصدرية، إنّ لقاح فيروس كورونا الصيني أثبت فعاليته وأمانه، وتمت تجربته في دول عديدة وبينها مصر التي كانت من الدول المشاركة في التجربة، ولم يظهر أي مضاعفات ذات قيمة حتى الآن، لافتًا إلى أنّ ارتداء الكمامة والحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة والصحة والسكان هو أسلوب حياة، فضلا عن مراعاة تعليمات مجلس الوزراء الدورية، فكل ذلك يساعد في الحفاظ على صحة المواطن وصحة أهله وأصدقاؤه أيضًا.

اللي عنده أعراض يقعد في البيت

وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «اللي عنده أعراض يقعد في البيت، ولازم نراعي التهوية وغسيل الأيدي بالطريقة السليمة بالميّة والصابون لمدة 20 ثانية أو باستخدام الكحول تركيز 70%، ومعرفة الأعراض الخاصة بكورونا بشكل جيد خاصة في ظل ظهور أعراض جديدة مثل الإسهال والشم والتذوق، وغيرها من الأعراض مثل البرد والكحة».

اللقاح الصيني يحمي لمدة عام

وتابع أنّ لقاح كورونا الصيني متوقع أن يعطي حماية سنوية، ومن ثم بعد ذلك سيصبح شيء روتيني مثله مثل لقاح الإنفلونزا الذي يحصل عليه الناس بشكل دوري، موضحًا أنّ الدراسات التي أُجريت على اللقاح تؤكد أنّه فعال وآمن.

وأردف أنّ الموجة الثانية من كورونا تختلف نسبيًا عن أزمة الموجة الأولى، إذ إنّ حدة الموجة الثانية أقل من الموجة الأولى وهذا أمر واضح للجميع، لكن انتشار الموجة الثانية من كورونا أسرع من الأولى، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة لمنع انتشار العدوى بين المصريين.