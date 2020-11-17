محافظ القليوبية يوزع كمامات على المواطنين بحي شرق شبرا

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية، اليوم، بمبنى حي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحي، والتزام العاملين بارتداء الكمامة، ووزع المحافظ بنفسه الكمامات على العاملين والمواطنين المتواجدين داخل الحي، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير داخل مبنى الحي.

ووجّه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية للالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل مجالس المدن والأحياء، وتوقيع العقوبة على العاملين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات، حرصا على سلامة الجميع.

وفي وقت سابق أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، غلق كوبري كفر الجزار بشكل كلي اعتبارًا من مساء الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، وحتى مساء الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020، حيث جرى معاينة كوبري كفر الجزار المعدني المتحرك على النيل، وتلاحظ أنه في حاجة إلى صيانة لتيسير الحركة المرورية.

وأوضح محافظ القليوبية أن ذلك يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة القليوبية والهيئة العامة للطرق والكباري، حيث أرسلت الهيئة العامة للطرق والكباري فريق عمل لمعاينة الكوبري وبناء عليه سيتم غلق الكوبري.

ووجه المحافظ إلى التنسيق مع العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، لتوفير بدائل لخط سير السيارات للمواطنين حيث سيكون خط السير المتجه من وإلى كفر الجزار من خلال الطريق الزراعى لحين الانتهاء من أعمال صيانة كوبري كفر الجزار مع التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بوضع لوحات إرشادية للمواطنين.