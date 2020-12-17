عالم أزهري عن خصي المتحرشين: حرام دول محرومين

هاجم الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، دعوات خصي المغتصبين، وذلك بعد واقعة فتاة ميت غمر بسنت ضحية التحرش الجماعي، والتي تم التحرش بها من قبل 7 أشخاص.

وأكد «نعمان» لـ«الوطن»: هناك شراكة مجتمعية في ظاهرة التحرش، فالفتاة مشاركة فيها بملابسها، كذلك المجتمع بالضغوط التي يمارسها علي الشباب من إرتفاع أسعار الزواج وخروج محتوي درامي وفني يثير الشهوات، كذلك يقع ذنب علي الشاب القائم بواقعة التحرش

وقال «نعمان»: ارفض فكرة إخصاء المتحرش، فلا يوجد عقوبة في الإسلام تصل لحد خصي الرجل، فتلك إهانة كبيرة، والإسلام لم ينص علي تلك العقوبة، وأرفضها بشده، ويمكن للحاكم أن يصدر عقوبة علي المتحرش، تكون بالسجن أو الغرامات، لكن فكرة الإخصاء لا يقبلها الدين، فتلك جريمة أكبر من جريمة التحرش.

وأكد عضو لجنة الفتوي بالأزهر سابقا أن الشباب يواجهون أزمات مجتمعية أهمها، عدم القدرة الإقتصادية علي الزواج، بسبب عدم توافر السكن وإرتفاع أسعار المستلزمات الخاصة بالزواج، كذلك الشبكة والمؤخر وقائمة المنقولات التي تمثل عبئ كبير علي أسرة العريس وأسرة العروسة.

عضو لجنة الفتوي السابق: ملابس الفتيات «حته متقطعة من فوق وحته من الجنب»

وإنتقد «نعمان» ملابس الفتيات التي تخرج بها خلال الفترة الأخيرة، قائلا: هناك إنحلال أخلاقي كبير، يثير الغرائز بسبب ملابس الفتيات، والكثير معتزل بسبب الإنحلال المجتمعي، فتجد ملابس الفتيات «حته متقطعة من فوق وحته من الجنب»، وتلك مخالفات شرعية مرفوضة، لذلك أرفض عقوبة الخصي نهائيا، الشباب محروم بسبب ما يشاهده من غرائز، وعدم القدرة علي الزواج.

وبسؤال حول وجود قاعدة شرعية لمواجهة تلك الظواهر وضعها الإسلام وهي وفقا لقول النبي «من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فليتحلي بالصوم»، أجاب بقوله: الرغبة في المرأة جامحة، فالنبي قال «ما تركت فتنة علي امتي أشد من النساء والدرهم»، عايز تغري الرجل يكون ذلك بالمرأة وعايز تغري المرأة يكون ذلك بالمال، وللأسف الإنحلال الأخلاقي لا يساعد الشباب علي العمل بقاعدة الصوم، هيصوم ازاي وهو شايف التحرش في السينما والدراما وعلي الفضائيات، بل تجد المحارم كلها.

وإنتقد عضو لجنة الفتوي الأسبق عدد من الفنانات منهم سوسن بدر وفيفي عبده، مؤكد أن هناك أربعين مخالفة شرعية في فن التمثيل وبالوثائق، فتجد سوسن بدر تقول في مشهد لها «الرجالة كلهم ولاد هرمة»، وتجد سناء يوسف تتحرش بمديحة كامل في فيلم الزنزانة وهناك افلام كثيرة علي هذا المنوال، كذلك ما قامت به فيفي عبده، في السبنما يثير الغرائز.