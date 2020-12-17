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عاجل.. عزل رئيس الحكومة الفرنسية وأمين الإليزيه صحيا

كتب:

محمد حسن عامر
01:15 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، اليوم، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدخل في عزل صحي لمدة 7 أيام، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووفقا للقواعد الصحية المعمول بها، سيتم عزل ماكرون لمدة 7 أيام، على أن يزاول مهام منصبه عن بعد، وفقا للصيفة التي أوضحت أنّ رئيس الحكومة الفرنسي، جان كاستكس، ورئيس الجمعية العمومية ريتشارد فيران، وأمين عام قصر الإليزيه أليكسس كوهلر، سيخضعون للعزل الصحي والعمل عن بعد.

وأوضحت الصحيفة، أنّ الرئيس الفرنسي أجرى اختبارا لفيروس كورونا بعد ظهور أعراض عليه، وتأكدت إصابته فعليا بالفيروس، لكن الرئاسة الفرنسية لم تذكر أي تفاصيل بشأن بداية ظهور الأعراض، ولا الوقت الذي أجرى فيه الاختبار.

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