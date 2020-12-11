متحدث الرئاسة: ماكرون منح السيسي أرفع وسام خلال زيارة الإليزيه

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجانب الفرنسي اهتم باللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من ممثليه، وكان على رأسهم الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، واصفًا إياه بأنه دور متزن ورشيد وحكيم.

وأضاف راضي، خلال مداخلة عبر إذاعة "راديو مصر"، ان مصر أصبحت محورا مؤثرا في استقرار وأمن المنطقة خلال آخر 6 سنوات، وذلك وفق إجماع عالمي، ومن ثم يتوجب دعمها وإقامة شراكة عميقة واستراتيجية معها في مجال الدفاع والمجالات العسكرية والمجال الأمني ومجال تبادل المعلومات الخاصة بهذا الشأن، مثل مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية المختصة.

وتابع بأن زيارة الرئيس السيسي، تضمنت منح الرئيس إيمانويل ماكرون، للرئيس عبدالفتاح السيسي، أرفع وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية للملوك والرؤساء والشخصيات العالمية التي لها إسهامات في مجال مصالح الشعوب والقضايا العالمية التي تشغل المجتمع الدولي والمطروحة على الساحة السياسية الدولية.

وأردف: "هذا الوسام هو جوقة الشرف، ومُنح إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل العشاء الرسمي الذي جرى تنظيمه على شرف الرئيس في قصر الإليزيه، من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون والسيدة الأولى بريجيت ماري كلاود".