السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق نشب في شقة سكنية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد سلامة الخولي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بنشوب حريق بشقة سكنية، وأُخطرت قوات الحماية المدنية والتي دفعت بسيارتين للسيطرة علي الحريق.

وبسؤال صاحب المنزل، أكد أن الشقة غير مأهولة بالسكان، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد سبب الحريق والاستعلام عن صاحب الشقة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وفي وقت سابق، سيطرت الحماية المدنية والحريق على حريق نشب في أشجار نخيل على الطريق الزراعي بطوخ في اتجاه بنها بجوار نفق الحدادين، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على النيران ورجحت أجهزة الأمن أن مجهولًا ألقى عُقب سيجارة أسفل الغاب الملاصق للنخيل ما ادى الى الحريق.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير الأمن، واللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، وانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء الى المكان، وتبين اندلاع الحريق في 5 أشجار نخيل وكمية من الغاب الملاصق لها، وبسبب الرياح تطاير الشرر من النخيل، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى مصنع لتعبئة الشيبسي مجاور لمنطقة الحريق.