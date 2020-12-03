السيطرة على حريق في مخزن شمع بغرب شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب، من السيطرة على حريق بالعقار رقم 26 شارع خيري بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة، وهو ما نتج عنه إصابة مواطن.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، عن تلقيه بلاغًا بنشوب حريق بالعقار رقم 26 شارع خيرى بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة "سامح راوي"، صاحب المخزن والعقار باصابات بالغة وتم نقله لمستشفى ناصر العام.

كما أسفر الحريق عن احتراق جميع محتويات مخزن للشمع بالطابق الأرضي، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.