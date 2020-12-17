صحيفة فرنسية: العزل سيطال عددا من الوزراء بعد إصابة ماكرون بكورونا

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، منذ قليل، إن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيخضع للعزل الصحي، بعد مخالطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن اليوم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الصحيفة إلى أن إجراءات العزل ربما تطال عددا كبيرا من أعضاء الحكومة الفرنسية، الذي قد يكونوا خالطوا الرئيس ماكرون أو خالطوا وزاراء التقوا بالرئيس.

وكانت الصحيفة لفتت إلى أن كل من رئيس الحكومة جان كاستكس، ورئيس الجمعية العمومية ريتشارد فيران، وأمين عام قصر الإليزيه أليكسس كوهلر، سيخضعون للعزل الصحي، والعمل عن بعد، مثل الرئيس إيمانويل ماكرون.