التعهد بالحفاظ على سرية المعلومات.. 8 شروط لعمل الرائدات الريفيات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن الرائدة الريفية هي إحدى القيادات النسائية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة، وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة، ومن القادة المؤثرين على كل خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

توجهات بزيادة الرائدات الريفيات إلى 12 ألف رائدة

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك توجهات بزيادة الرائدات الريفيات إلى 12 ألف رائدة، تنتشر في الصعيد والأرياف بالوجهين القبلي والبحري، نظرا للدور الكبير للرائدات في توعية السيدات بخطورة الزيادة السكانية، وتأثيرهن الكبير الذي وضح خلال السنوات الماضية، في تخفيض معدلات النمو عن طريق التوعية.

شروط عمل الرائدات الريفيات

- أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به .

- ألا يقل السن عن 21 سنة.

- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل .

- أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

- أن تكون لائقة طبياً.

- التمتع بشخصية قيادية.

- التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.

- أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار .

إجراءات الحصول على الخدمة

​- طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

- بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.

- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.

- يتم عرضها على لجنة من المديرية.

- يتم الموافقة بعد انطباق الشروط​.

تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية للتوعية بتنظيم الأسرة من خلال الرائدات

وأوضحت نيفين القباج، أن الوزارة تستهدف توعية 4 ملايين سيدة في سن الإنجاب داخل 20 محافظة، بضرورة تنظيم الأسرة، والاكتفاء بطفلين فقط، من خلال الاعتماد على كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافآت الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2020 فقط.