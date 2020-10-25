الرائدات الريفيات بالبحيرة: حملة للتوعية بكيفية التصويت بالانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية بمدن ومراكز البحيرة، إقبالا متزايدا من المواطنين بالتزامن مع مشاركة الرائدات الريفيات في توجيه السيدات إلى اللجان الانتخابية، وتوعيتهن بكيفية الإدلاء بأصواتهن.

وكانت الرائدات الريفيات انطلقن منذ بدء التصويت في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، ونفذن حملات توعية للسيدات المتوجهات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات البرلمانية بلجان البحيرة، وأطلق الرائدات الريفيات مبادرة توعية وتعريف بكيفية التصويت في الانتخابات، لتفادي إبطال الأصوات بالصناديق.

وجرى تنفيذ المبادرة بمدن "دمنهور، رشيد، إدكو، أبو حمص"، حيث شهدت اللجان هناك تواجدا كثيفا للناخبين مع الساعات الأولى لليوم الثاني للانتخابات، وشهدت اللجان إقبال من السيدات والشباب، معلنين حرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وشهدت لجان الدوائر الانتخابية بمدن البحيرة، إقبالا حاشدا مع الدقائق الأولى من اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية، في الوقت الذي شهدت فيه لجان القرى الريفية تواجدا كثيفا للناخبين، بعدما أعلن كبار العائلات خروجهم في تجمعات مع أسرهم، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، وتقديم الدعم لمرشحيهم.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، دون تأخر أو حدوث أي عقبات.

وقام "آمنة" بجولة ميدانية بمركز ومدينة دمنهور لمتابعة سير العملية الانتخابية وتهيئة المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد خلال جولته لجان مركز إعداد القادة، وكذا لجان مدارس "عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، دمنهور الثانوية العسكرية، محمد خميس المتميزة الرسمية لغات، السيدة زينب الابتدائية ومعاذ بن جبل الثانوية بنات".

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال الملحوظ للمواطنين لإتمام الاستحقاق الدستوري، مع حرصهم على الالتزام بارتداء الكمامات والحضور بالرقم القومي.

وعبر المحافظ عن ثقته في وعي المواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية، وأن تظهر بصورة تليق بمحافظة البحيرة والديمقراطية التي تنالها الآن الدولة تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.