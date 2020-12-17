صحيفة سعودية: المملكة تخرج من دخان أزمة كورونا دولة فتية

قالت صحيفة «الرياض» السعودية، اليوم، إن المملكة تخرج من دخان أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، دولة فتية، وحكومة ناجحة؛ لتثبت أنها دولة قادرة على النجاح دوما، حتى في الأوقات الصعبة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة السعودية، في افتتاحيتها اليوم الخميس، بعنوان «كفاءة الدولة»، أن أزمة كورونا أدخلت الاقتصاد الدولي في مرحلة عصيبة، لم تنجُ منها دولة صغيرة كانت أم كبيرة، ومن شأن أزمة بهذه الجسامة، أن تربك عمل أي حكومة في العالم، مما يلقي بظلاله على الخدمات المقدمة للناس، ويمس حياتهم اليومية، إلا أن القيادة السعودية وضعت المواطن في قمة أولوياتها لدى رسم سياسة مواجهة جائحة كورونا، لحماية المواطن والمقيم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد، والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل.

وأضافت «الرياض»: «يمكن تسمية الميزانية العامة السعودية للعام 2021، بميزانية اجتياز الجائحة، فقراءة معمقة لأرقام الميزانية، في ظل ظرف عالمي غير مسبوق يتمثل في جائحة أثرت على العالم كله، تثبت كفاءة الدولة ومتانة اقتصادها، وتبرهن نجاعة السياسات التي اتبعتها في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، لتفادي التأثير على المواطن أو المقيم، أو إيقاف عجلة المشروعات التنموية الرئيسة».

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن ميزانية الخير للمملكة ليست إلا اهتماما برفاهية المواطنين، والمحافظة على المكتسبات، وتجسيدا للقدرات السعودية الهائلة في الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية، ولقوة مركزها المالي، في ظل استسلام دول كبرى لقرارات الإغلاق، لوقف انهيار القطاع الصحي فيها، وأخرى تواجه انهيارا اقتصاديا مؤلما.

ودشن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الحملة اليوم، بتلقيه أول جرعة من اللقاح.

وكانت سلطات الصحة السعودية، قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح «فايزر-بيونتك»، المضاد لـ«كوفيد-19»، من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

وتلقى «الربيعة» في وقت سابق اليوم، أول جرعة من لقاح كورونا، وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

وقال وزير الصحة بعد تلقيه اللقاح: «أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات، والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق خلال الأشهر الـ9 الماضية، كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات، واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم».

واعتبر توفيق الربيعة، أن اليوم بداية انفراج الأزمة، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، على رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم.

وشكر وزير الصحة السعودي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على متابعته لهذه الأزمة قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى احترازات لضمان سلامة الجميع.