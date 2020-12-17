وفاة صاحب محل في «محاكم الإسكندرية» بعد حضور جلسة ميراث

توفي صاحب محل موبيليا، اليوم الخميس، بشكل مفاجئ أثناء حضوره قضية ميراث أمام إحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بالدور الثالث بمجمع محاكم الإسكندرية.

وشاهدت المحكمة حالة من الذعر عقب سقوط المواطن مغشيا عليه، إلا أن حرس مجمع محاكم الإسكندرية أكدوا وفاته.

وتلقى قسم شرطة المنشية بلاغًا من حرس مجمع محاكم الإسكندرية يفيد بوفاة مواطن داخل محكمة الأحوال الشخصية، وانتقل ضباط القسم وسيارة إسعاف إلى مقر المحكمة لنقل الجثمان.

وتبين من الفحص وفاة المدعو «علاء الدين.إ.ز»، 53 عامًا، ويقيم بطريق الحرية بمنطقة العطارين، وهو شريك ومدير محل بيع نجف وموبيليا، عقب خروجه من جلسة ميراث أمام سلم الطابق الثالث بمجمع المحاكم.

وأكد الواقعة عدد من شهود العيان، وأن الوفاة حدثت بشكل طبيعي ومفاجئ وعدم وجود شبهة جنائية، وتحُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وجاري العرض النيابة العامة للتحقيق.