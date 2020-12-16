إصابة محاسب بالدقهلية سقط من قطار «الإسكندرية» بمحطة طلخا

أصيب محاسب حر في الدقهلية اليوم، إثر سقوطه من قطار «دمياط – الإسكندرية»، حال محاولته الركوب من محطة طلخا، فاختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بوروود بلاغ من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بوصول شاب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، واشتباه كسر بالساق اليسرى.

وانتقلت وحدة مباحث طلخا إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه في أثناء قيام المدعو أحمد صالح سليمان، 31 سنة، محاسب حر، مقيم ببندر طلخا، بمحاولة استقلاله القطار «رقم 566 ركاب»، القادم من دمياط باتجاه الإسكندرية، حال تحرك القطاة من محطة طلخا، اختل توزنه وسقط من القطار أرضا.

وبالسؤال في مستشفى الطوارئ التابع لجامعة المنصورة، عن حالة المصاب تبين حدوث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالساق اليسرى.

وبسؤال المصاب في محضر الشرطة، أكد انه في أثناء توجهه لركوب القطار المتجه من دمياط إلي الإسكندرية من محطة طلخا، تحرك القطار فسقط على الأرض، ما تسبب في إصابته، ولم يتهم أحد التسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10523 لسنة 2020 إداري مركز طلخا، وجاري العرض على النيابة العامة.

وتعددت حوادث القطارات في الدقهلية خلال الفترة الأخيرة، فأصيب الطالب علي محمد علي عيسي، طالب بالثانوية الأزهرية ببتر ذراعيه حال توجهه إلى درس خصوصي وعند محاولته ركوب قطار المطرية سقط تحته، ما تسبب في إصابته، ولا يزال تحت العلاج.