هل يؤيد الأزهر غلق المساجد في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا؟

نظمت جريدة «الوطن»، ندوة لقيادات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ناقشت جهود مركز الفتوى في مواجهة الفكر المتطرف، ودور المركز في التصدي لغير المتخصصين في الإفتاء، وتجديد الفكر الإفتائي في مصر.

واستقبلت قيادات الأزهر، عدد من أسئلة المتابعين للجريدة، وبينها أسئلة تتعلق بوباء كورونا وتصاعد أعداد المصابين بالفيروس في ظل انطلاق الموجة الثانية للوباء، وجاء السؤال بعنوان: «في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا، هل يؤيد الأزهر الشريف غلق المساجد مرة أخرى، خاصة وأنّ الكنيسة المصرية أغلقت أبوابها في القاهرة والإسكندرية؟».

وأجاب عن السؤال الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، الذي أكد أنّ الدين الإسلامي علمنا الاستفادة من كل أمر وعارض في حياتنا، وتحويله إلى أمر إيجابي، موضحا أنّ تحويل الطاقة السلبية لطاقة إيجابية أمر محمود في الشريعة، فالوباء مصيبة، لكن كيف نحوله لأمر إيجابي؟ بأن نعرف قدر نعم الله علينا، فكيف كنا قبل الوباء؟ واليوم ندرك النعم التي كنا فيها، فالهواء الذي نتنفسه من نعم الله على الإنسان، وكذلك النظام والنظافة والطهارة من أهم الأمور التي تعلمناها بعد الوباء، ووجود مسافات بيننا، وتعلمنا من الجائحة التعاون في أشد الحالات.

«الحديدي»: عدم ارتداء الكمامة داخل المساجد جرم

أوضح الحديدي، أنّ غلق المساجد أمر لا دخل للأزهر به، وتسئل عنه وزارة الأوقاف، إذ إنّها المعنية بشأن المساجد واستمرار الفتح أو الغلق، لكن الناس بصفة عامة لو حافظوا على التدابير والإجراءات الاحترازية ستظل الدنيا مفتوحة أمامهم، والمساجد تحافظ على الإجراءات الاحترازية بالفعل، إذ تجد التباعد والالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي من قبل المصلين، فضلا عن استمرار غلق أماكن الوضوء والحمامات كي لا تتحول إلى أماكن لنقل العدوي، فإذا حافظ الناس على تلك الأمور، فلن تكون هناك إشكالية لإبقاء المساجد مفتوحة.

وقال المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إنّ أمر المساجد خاص بوزارة الأوقاف، وبسؤال قيادات مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية حول موقف الشرع من عدم ارتداء الكمامة داخل المساجد، أكد الحديدي، أنّ هناك جزم في عدم ارتداء الكمامة داخل المساجد والمنشآت العامة، فتلك جريمة في حق الإنسان والمجتمع كله.