تعرف على الشروط المالية لحجز شقق رشيد للإسكان المتميز

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل مستمر عن وحدات سكنية وأراضي مختلفة، تختلف مساحتها وأسعارها وأماكنها لتتناسب مع مختلف المواطنين، وفي الفترة الحالية أعلنت الوزارة عن وحدات سكنية ضمن محور الإسكان المتميز، بعدد 564 شقة بمشروع الإسكان ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة.

وتتميز الشقق بنموذج معماري مميز وتتراوح مساحتها من 90 مترا حتى 93 مترا، على أن يتم فتح باب حجز الشقق بدءا من الساعة العاشرة صباحا الأحد الموافق 20 ديسمبر حتى 22 ديسمبر.

وجاءت الشروط المالية لحجز وحدات رشيد كما يلي:

أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة التميز لكل وحدة.

يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

وعن أسلوب سداد الوحدة يتم تسديد مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه، و500 جنيه مصروفات تسجيل عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

سويفت كود بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

ACH عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان فرع الدقي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك ، على أن يتضمن التحويل بيانات اسم المتقدم للحجز رباعي ورقم بطاقة الرقم القومي 14 رقم.

نظام سداد شقق مدينة رشيد

يتم سداد مبلغ مقدم حجز وحدات الإسكان المميز 50 ألف جنيه بجانب 500 جنيه مصروفات تسجيل.

يتم استكمال 20% بالإضافة لـ1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الامناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز في الفترة من 29 ديسمبر الحالي حتى 31 يناير المقبل.

سداد 10 آلاف جنيه، على 6 دفعات ربع سنوية على أن يتم سداد الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

سداد 10% من إجمالي شمن الوحدة عند الاستلام.

يتم دفع باقي ثمن الشقة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

يمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات او 7 سنوات.

في حالة التأخير عن سداد أي دفعة عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير.