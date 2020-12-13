بمقدم 50 ألف جنيه.. طرح 564 وحدة سكنية بمدينة رشيد الأحد المقبل

وحدات سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمساحات وأسعار محتلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتبقى 7 أيام على بداية حجز الوحدات السكنية المميزة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة رشيد الجديدة.

تضمن شقق الإسكان المميز 2020 والطرح الجديد لوحدات الإسكان المميز وحدات كاملة التشطيب ضمن محور "الإسكان المتميز" بعدد 564 وحدة سكنية بمشروع الاسكان المتميز ذو طابع ساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تترواح ما بين 90م و93م، وبنموذج معماري مميز.

ويبدأ الحجز في تمام الساعة الـ10 صباح يوم الأحد 20 /12/2020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22/12/2020، على الموقع الإلكتروني للصندوق.

أما عن أسعار شقق الإسكان المميز 2020 فهي مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

ويبلغ مقدم حجز وحدات الإسكان المميز 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل دفعة واحدة وغير مجزأة، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية:

1- التحويل من حساب العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX).

2- أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وتتضمن شرط الحجز، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلاً من 1300 جنيه في الإعلان السابق، والحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلاً من 5700 جنيه.

كما أن الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

و يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.