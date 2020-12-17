أعلن المنتج محمد العدل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، وفاة والدة المخرج يسري نصرالله، وقدم واجب العزاء للمخرج الكبير وشقيقته ناهد نصرالله.

ويخوض المخرج يسري نصرالله، تجربة العمل الدرامي لأول مرة، من خلال مشاركته بالحلقة الثامنة والأخيرة من مسلسل «نمرة اتنين»، والتي تأتي تحت عنوان «ما تقولش لحد»، من بطولة منى زكي، وأحمد السعدني، وكتابة مريم نعّوم، والمقرر عرضها اليوم على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة، ويعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيراً لمواجهة بعضهما البعض ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجول بسبب فيروس كورونا.

وفي تصريحات صحفية، قال المخرج يسري نصر الله، إن دخوله غمار الدراما التلفزيونية، كان وراء مشاركته في «نمرة اتنين»، ويضيف: أعتبرها فرصة جميلة، سيناريو الحلقة كان متميزاً، وكذلك فريق العمل، خاصة وأنني سبق أن التقيت مع منى زكي في عمل سابق، وكذلك الأمر مع أحمد السعدني، التجربة شيّقة ومختلفة عن السينما، فالأمر أشبه بتصوير نصف فيلم في أسبوع واحد فقط، شدّني النَصّ لأنني وجدت فيه إمكانية أن يجمع بين الكوميدي والرومانسي، إضافةً إلى الجانب الموسيقي الموجود فيه، والطاقة الإيجابية الحاضرة بقوة.. باختصار لدينا شخصيتان قويتان تحاولان معالجة جروح الماضي، وقد حاولتُ بدوري التركيز على الجانب المبهج في القصة على حساب الجانب المأساوي».

وتابع: أنا سعيد لكوني جزء من هذا العمل مع مخرجين كانت حلقاتهم رائعةً بحق، هناك جرأة واضحة في الأعمال المعروضة على هذه المنصة العربية البارزة، خاصةً في تناول موضوعات الحب والعلاقات الإنسانية والدخول في تفاصيل ما يحصل فعلاً في تلك العلاقات.