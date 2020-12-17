الجبهة الثورية السودانية تدعم القوات المسلحة وتدين اعتداءات إثيوبيا

أدانت الجبهة الثورية السودانية «شريك اتفاق السلام في السودان»، اليوم، بأغلظ العبارات، حوادث الغدر والاعتداء التي قامت بها القوات والمليشيات الإثيوبية ضد القوات المسلحة السودانية، وآخرها الكمين الذي تعرضت له القوات في منطقة ابوطيور شرق السودان، من قبل المليشيات والقوات الإثيوبية، والذي تسبب في خسائر في الأرواح والمعدات.

وأكدت الجبهة الثورية السودانية، في بيان، دعمها اللامحدود للقوات المسلحة في تصديها للعدوان وفي حمايتها للأرض والعرض، ووقوفها معها في خندق واحد من أجل حماية سيادة السودان، أرضًا وشعبًا.

وأشارت الجبهة الثورية إلى أنها تتابع باهتمام بالغ تطور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا وما ترتب عليها من آثار على السودان من حيث تدفق اللاجئين على ولايات شرق السودان وعدم استقرار الأحوال الأمنية على الشريط الحدودي بين البلدين.