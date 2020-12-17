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محمود مسلم

رئيس تونس: ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة في أوروبا

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أ.ش.أ
04:14 م | الخميس 17 ديسمبر 2020
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، إنه من الضروري استرجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة والموجودة بدول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب سعيد، خلال استقباله، بقصر قرطاج وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سيلفا الذي يجري زيارة إلى تونس، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع البرتغال ومع الاتحاد الأوروبي، الشريك الاستراتيجي لتونس، الذي ستتولى البرتغال رئاسته الدورية خلال عام 2021.

وتطرق الجانبان، إلى ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بدل الاقتصار على الحل الأمني الذي ثبت محدوديته.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البرتغالي، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع تونس على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في مجال دفع الاستثمار، مؤكدًا عزم البرتغال مواصلة دعم تونس من خلال الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ما يتعلق بملف استرجاع الأموال المنهوبة.

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