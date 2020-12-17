الري تعلن حالة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلن مركز التنبؤ بفيضان، التابع لوزارة الموارد المائية والري، نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرا إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم، موضحا أنّ طقس الغد يشهد سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الشرقية لسيناء، فيما تشير التنبؤات إلى توقعات بعدم سقوط أمطار السبت المقبل.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، إنّ المركز يصدر نشرة كل 72 ساعة بكمية سقوط الأمطار وأماكن هطولها، ومتابعة الطقس وصدور توصياته الخاصة بالاستعدادات لقطاعات الوزارة المختلفة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تصل إلى رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار على القاهرة والجيزة والوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة، وأمطار أقل حدة على جنوب الصعيد.

وشهدت القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط وشمال سيناء سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وانخفضت درجات الحرارة بنحو 5 درجات الاثنين الماضي، ثم انخفضت 9 درجات الثلاثاء، ونشطت الرياح والأتربة وشعر بها المواطنون في القاهرة ومختلف المحافظات في السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط شبه جزيرة سيناء وكان الطقس باردًا.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت في بداية موسم الأمطار، اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة، التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بأجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، والمرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المصارف.

وأكد وزير الري، الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات في مهدها.