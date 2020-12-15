سقوط أمطار على بعض المناطق اليوم.. والري ترفع درجة الاستعداد

أعلن مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنّ نماذج التنبؤ بالأمطار تشير إلى توقعات بسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري اليوم، ومتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية غدا، تقل شدتها على محافظات الوجه البحري.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، أعلنت في بداية موسم الأمطار، اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم الأمطار الغزيرة، التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بإدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، والمرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المصارف.

كما شدد وزير الري، على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة التعديات في مهدها.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إنّ حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهدها البلاد، تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف أنّه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام على الأنحاء كافة، مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على أماكن متفرفة من البلاد، خاصة السواحل الشمالية الغربية والشرقية ومناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد ووسط سيناء خلال الساعات المقبلة.