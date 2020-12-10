"تنبؤ الري": لا أمطار غدا أو بعد غد.. الجو مستقر بجميع أنحاء الجمهورية

أكدت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار غداً الجمعة وبعد غد السبت، مشيراً الى المركز يتوقع حالة سقوط الأمطار لمدة تصل الى 72 ساعة مقبلة.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية اليوم وغدا حتى نهاية الأسبوع، وذلك على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، وسيكون الطقس دافئا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ويميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف "شاهين"، في تصريحات صحفية، أنّ الشبورة المائية الخفيفة غير المؤثرة على الطرق في الصباح الباكر تكون من الظواهر المصاحبة لهذا الاستقرار، مبينًا أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق بالسواحل الشمالية الغربية وستكون على فترات متقطعة وخفيفة وغير مؤثرة، إضافة إلى نشاط رياح على أقصى الغرب بسيوة والسلوم ومطروح.

وأوضح أنّ حالة من عدم الاستقرار أو تقلبات جوية واردة الأسبوع المقبل ما بين ارتفاعات في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة وبخاصة يومي الأحد والإثنين، وفرص لسقوط الأمطار اعتبارًا من النصف الثاني للأسبوع المقبل

واستعدت وزارة الموارد المائية والري لموسم سقوط الأمطار خلال فصل الشتاء، وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنّ كل المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها.

يذكر أنّ مصر شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية، والذي شهد أمطارًا رعدية وغزيرة على بعض المحافظات، أدت إلى تعطيل الدراسة فيها، وتعد محافظة الإسكندرية أحد أكثر المحافظات تضررًا من الأمطار والتقلبات الجوية خلال الفترة الماضية.