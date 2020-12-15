الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار حتى الخميس: متوسطة وغزيرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها عن الظواهر الجوية وأماكن توقعات الأمطار، في الفترة من اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر من الشهر ذاته، وذلك بفعل امتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

الثلاثاء 15 ديسمبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم"، وتكون متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس"، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة مساءً بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح والرمال المثارة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

الأربعاء 16 ديسمبر

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن نشهد تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء "الإسكندرية - مطروح - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس - رأس سدر - نخل - كاترين"، ويكون هناك فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وخفيفة على مناطق من شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا".

ويتوقع أن يكون هناك نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

الخميس 17 ديسمبر

أما يوم الخميس فمن المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم".