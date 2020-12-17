بوتين: الخارجية ووكالات الاستخبارات الأمريكية هم من ألف قصة قراصنة روس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هم من ألف قصة القراصنة الروس.

وأضاف بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع، تعليقا على اتهام بلاده بشن هجمات سيبرانية على مؤسسات أمريكية حيوية: «أعتقد أنه من الواضح أن من وصف هؤلاء القراصنة بالمجرمين المرتبطين بالمخابرات العسكرية الروسية، هم وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات الأمريكية،فهم من ألف قصة القراصنة الروس، وبناءً على تعليماتهم تم فعل ذلك».

وأوضح الرئيس الروسي: «ننطلق من فرضية أن الرئيس المنتخب حديثًا للولايات المتحدة سوف يفهم ما يحدث، فهو شخص متمرس في السياسة الداخلية والخارجية، ونأمل أن يتم حل كل المشاكل أو بعضها في ظل الإدارة الجديدة».

وأشار بوتين، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أصبحت رهينة السياسة الأمريكية.