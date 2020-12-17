8 حالات تعافي من فيرس كورونا تغادر مستشفى العديسات بالأقصر

أعلن مستشفى عزل العديسات بالأقصر عن تعافي وخروج دفعة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليهم معملياً.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه تم أمس الأربعاء تعافي وخروج 7 حالات جديدة بالإضافة إلى خروج حالة جديدة صباح اليوم الخميس، جميعهم من كبار السن ومرضي الفشل الكلوي، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى، والدكتور محمد العجمي نائب مدير المستشفى، وتحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة.

وناشد مدير عام مستشفى العديسات للعزل، المواطنين بضرورة الوعي بخطورة الوضع الحالي في ظل تفشي الوباء، ومنع التجمعات وارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

وأوضح أن ارتداء الكمامة تقي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60%، بالإضافة لعدم التواجد في أماكن التزاحم المختلفه والرجوع إلى السوائل والفواكه والخضروات والفيتامينات.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحي وحيد بالمحافظة، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين «مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصي، مستشفى القرنة المركزي، وعزل المدينة الشبابية بالطود».