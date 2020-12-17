عاجل.. مصدر بالصحة: نسب الإشعال بمستشفيات العزل وصلت لـ33%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن وصول نسب إشغال مستشفيات العزل لـ33%، مؤكدا أنّ الدولة مستعدة للموجة الثانية لفيروس كورونا، وأي سيناريو سيئ للفيروس.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ هناك مستشفيات ميدانية جرى افتتاحها من قبل القوات المسلحة في أغسطس الماضي، سيتم اللجوء لها حال حدوث أي طارئ، وتبلغ عدد الأسرة بها 7 آلاف سرير، والعدد في زيادة.

وتابع المصدر أنّ اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، لاحظت زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا وعدم اتباع كامل للإجراءات الاحترازية، موضحا أنّ اللقاح الخاص بالفيروس لا علاقة له بانخفاض الإصابات.

الصحة: تحور الفيروس بشكل سريع لا يعني أنّه يحتاج لمصل كل عام

وأوضح المصدر أنّ تحور الفيروس بالشكل السريع كما نراه الآن، ليس بالضرورة سببا لاكتشاف أمصال جديدة كل عام، ووجود فيروس كورونا بشكل أعراض أو موجة جديدة، ليس معناه وجود اختلاف في تركيبة الجيني، ما يستلزم لقاحات جديدة.

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان عن مستجدات الفيروس، وصلت نسب الشفاء لـ84.4%.

الصحة: إجمالي عدد المصابين لكورونا وصل إلى 123153 حالة

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 123153 حالة، بينها 105719 حالة تعافت، و6990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.