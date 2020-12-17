وزيرة الاندماج النمساوية: سياستنا اختلفت بعد تعرضنا لهجمات إرهابية

قالت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب، اليوم، إن الحكومة فى حالة يقظة تامة فى مراقبة كل التوجهات المتطرفة في المجتمع ولن تغض النظر عن هذه الظاهرة، وسوف تراقبها عن كثب حتى لا تتحول إلى اعتداءات ارهابية.

وأوضحت سوزانا راب، في تصريح صحفي، أن التطرف الديني أو العرقي لا مكان له في المجتمع، والنمسا اختلفت تماما بعد الهجوم الارهابي الذي وقع في نوفمبر الماضي بوسط فيينا.

وأشارت وزيرة الاندماج، إلى أهمية حزمة مكافحة الإرهاب التي أعلنتها الحكومة أمس الأربعاء، وتضمنت حظر التطرف الديني وايضا التطرف اليميني النازي أيضا بكل رموزه.

ولفتت سوزانا، إلى رغبة الحكومة فى توسيع التعاون مع كافة دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات ضد جميع أشكال التطرف، ووجود حاجة ماسة لتكثيف الجهود الامنية لتأمين المجتمع وهو ما تحققت أولى خطواته بإعلان الحزمة الأولى من اجراءات مكافحة الإرهاب أمس.

وأوضحت المسؤولة النمساوية، أن أحدث النجاحات في الحرب ضد التطرف حدثت في الأسبوع الماضي، عندما تم توجيه ضربة كبيرة ضد المتطرفين النازيين من حركة الهوية، وضبطت ترسانة من الأسلحة معدة لتنفيذ هجمات ارهابية في ألمانيا.