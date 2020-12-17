لامبورجيني تنتج سيارة واحدة حول العالم من SC20 بقوة 770 حصان لعميل سري

أعلنت لامبورجينى عن إنتاج أقوى سيارة انتاجية للطرق العامة وأغرب سيارة من انتاجها مرخصة للطرق العامة من تطوير فرعها الرياضي المخصص لتطوير وانتاج سيارات سباق لامبورجينى «Lamborghini Squadra Corse»، وتعتبر سيارة السرعة الجديدة من لامبورجينى بمثابة متابعة طبيعية لـ SC18 Alston ، والتي سجلت في التاريخ كأول آلة من Squadra Corse تم تطويرها خارج عالم رياضة السيارات.

وقالت لامبورجينى إن هذه السيارة المتوحشة SC20 هى نسخة واحدة فى العالم تم صنعها على حسب طلب عميل سرى مميز للامبورجينى، وهذه ليست المرة الأولى التى تفعل فيها لامبورجينى هذا، حيث أنها فى عام 2012 صنعت لامبورجينى.

«Aventador J» وهي سيارة بدون سقف على Sant'Agata Bolognese تم إنشاء supercar في أوائل عام 2012 بنسخة واحدة لمشترى ثرى عميل للامبورجينى بقوة 700 حصان.

لتعاود لامبورجيني التجربة مرة أخرى فى نهاية العام الجارى 2020 لتصنع سيارة بدون سقف تماما مرخصة للطرق العامة من قسم رياضة السيارات "Lamborghini Squadra Corse".

تعمل لامبورجينى SC20 بمحرك لامبورجينى أفينتادور ولكن معدل ليخرج قوة أكبر، سعة 6.5 لتر مكون من 12 أسطوانة على شكر حرف V ويعمل بسحب طبيعى للهواء "بدون تربو أو سوبر تشارجر" ويولد قوة 770 حصان وأقصى عزم للدوران 720 نيوتن متر.

وفى بيان لقسم رياضة السيارات من لامبورجينى "Lamborghini Squadra Corse" قالت إن سيارة لامبورجينى SC20 مستوحاة فى تصميمها ليس فقط من لامبورجينى أفينتادور J، ولكن أيضًا سيارات Diablo VT Roadster و Veneno Roadster و Concept S.

تتميز SC20 الفريدة من نوعها بمصابيح خلفية تشبه Sián ولون الهيكل Bianco Fu الرئيسي حسب الطلب مع لمسات Cepheus Blue حسب طلب المشتري الغامض، وتم استخدام ألياف الكربون فايبر داخل المقصورة حيث تم طباعة فتحات التهوية ثلاثية الأبعاد ومقابض الأبواب من الألمنيوم الصلب.

وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات حول التسعير، فمن المفروض أن SC20 أغلى بكثير من سيارة Aventador SVJ Roadster التي تبلغ 573.966 دولارًا.