أبو غزالة: وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ناقشوا تداعيات كورونا

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن مجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بحث، خلال اجتماع دورته الأربعين برئاسة الإمارات اليوم، عدداً من الموضوعات الاجتماعية التنموية التي تمثل أولوية للمواطن العربي، أخذا في الاعتبار التداعيات الاجتماعية والإنسانية لجائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت السفيرة أبو غزالة، في تصريح، أنها عرضت على الوزراء، التقرير المتخصص الذي أعده القطاع الاجتماعي بالجامعة العربية حول تلك التداعيات، لاسيما فيما يتعلق بزيادة نسب الفقر بمخلف أبعاده والتداعيات، على الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسرة والطفل.

وأشارت أبوغزالة، إلى الاقتراحات التي قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية على المديين القصير والبعيد، من خلال إعداد خطط تحرك سريعة على مختلف الأصعدة، واستراتيجيات على المدى الطويل خلال فترات الأزمات والأوبئة.

وأضافت أبو غزالة، أن المملكة الأردنية الهاشمية، عرضت تطويراً مسجلاً حول جهودها في إطار تنفيذ قرار القمة العربية بإنشاء المركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، والذي تستضيفه الأردن في العاصمة عمان، مشيرة إلى صدور قرار بتنظيم عدد من الفعاليات المتخصصة 2021، وخلال أعمال معرض اكسبو دبي، معربة عن أملها في انتهاء جائحة" كوفيد 19"، وبما يمكن من مواصلة الجهود العربية لتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتي تمس المواطن العربي في حياته اليومية.