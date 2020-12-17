حسام زكي: نأمل أن يتفق السياسيون اللبنانيون على مخرج للأزمات الحالية

أعرب السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن أمله في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من التوصل إلى اتفاق يساهم في خروج لبنان من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتأزمة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية حاضرة لتقديم المساعدة الممكنة في هذا الشأن.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به السفير حسام زكي، عقب لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وتم خلاله بحث الأوضاع والمستجدات السياسية في لبنان، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى لبنان بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وتتضمن سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين والقادة اللبنانيين.

وقال إن الجامعة العربية تتطلع لأن يتخطى لبنان المرحلة الراهنة الصعبة، والتي تشهد صعوبات اقتصادية ومعيشية يتعرض لها المواطنون اللبنانيون، مشيرا إلى أن رئيس المجلس النيابي عرض لوجهة نظره حول المشهد السياسي اللبناني ورؤيته لأسباب حالة التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد.كما عقد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقاء آخر ظهر اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان السفير حسام زكي قد عقد اجتماعا صباح اليوم مع الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد خلاله تطلع الجامعة العربية لسرعة تشكيل الحكومة الجديدة حتى يُمكن للبنان الخروج من الأزمات المتعددة التي يمر بها، لا سيما بعدما أخذت هذه الأزمات طابعا مركبا على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، مشددا على أن الجامعة العربية حاضرة لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الشأن.