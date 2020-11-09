نتائج أولية في 4 لجان بالجمالية: حسام زكي الأول بـ1104 أصوات

أسفرت النتائج الأولية في 4 لجان انتخابية بدائرة الجمالية عن تصدر المرشح حسام زكي الصراع الانتخابي بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث حصد 1104 أصوات في انتخابات مجلس النواب 2020.

وكان محمد المنصوري صاحب المركز الثاني بـ294 صوتا، يليه عرفة حمزة والذي حصل على 287 صوتا، ثم هاني مرجان 224 صوتا، وبعده تأتي منى جاب الله بـ172، وذلك في اللجان أرقام 34 و36 و40 و41.

فيما حصل حيدر بغدادي، النائب الأسبق والمرشح الحالي عن الجمالية ومنشأة ناصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد على 87 صوتا.