بشرى لـ60 ألف طبيب.. الأطباء: «الصحة» تتراجع عن إلغاء الإجازات

زفّ الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، بشرى لآلاف الأطباء المصريين العاملين في الخارج، بشأن أزمة تعطيل إجازاتهم من قبل وزارة الصحة، مؤكدا أنّه تواصل مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة، وقيادات وزارة الصحة، وجرى التأكيد بحل الأزمة، وحصول الأطباء على الإجازات، مشيرا إلى أنّ عددا من الأطباء أصحاب المشكلة، اتجهوا للوزارة مرة أخرى، للحصول على إجازة بناء على التواصل الذي تم مع مستشار الرئيس، وحصلوا على إجازاتهم بالفعل من قبل وزارة الصحة.

وقال الأمين العام للأطباء، إنّ الأزمة بدأت الشهر الماضي، بعد عودة عدد من الأطباء العامين بالخارج لتقديم طلبات بمد إجازاتهم من وزارة الصحة، وجرى إبلاغهم من قبل الموظفين بأنّ الإجازات ممنوعة، لافتا إلى أنّ عدد الأطباء المصريين العاملين بالخليج بلغ 60 ألف طبيب، بينهم 50 ألفا في السعودية فقط، وإذا قرر هؤلاء الأطباء العودة فهذا يعني انهيار المنظومة الصحية في دول الخليج.

وأضاف عبدالحي، أنّ عددا من الأطباء، اشتكوا من أنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قررت وقف إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة، أثناء فترة الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإجازات غير الوجوبية، وبينها السفر للخارج.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أعلن خلال إحدى اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء إجازات التفرغ الدراسي للأطباء العاملين بوزارة الصحة المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكليات الطب في الجامعات المختلفة لمدة 6 أشهر، لإتاحة الفرصة لهم لأداء دورهم في مستشفيات وزارة الصحة الفترة الحالية، وذلك لهذا العام فقط.

وتابع: "قد نتفهم ونتقبل قرار وقف الإجازات للعاملين بمستشفيات الوزارة بالداخل، سواء كانت هذه الإجازات للدراسة أو غيره، لأنهم على قوة العمل الرئيسية في المنظومة الصحية، لكن العاملين بالخارج ليسوا بنفس الوضع".