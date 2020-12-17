الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

قالت منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، سوكورو إسكالانتي، إن هذه المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت إسكالانتي، أنه سيتم تسليم اللقاحات من خلال مشروع كوفاكس، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن إسكالانتي قولها: «من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع كوفاكس، ونتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021».

وأوضحت منسقة شؤون الأدوية، أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.

فيتنام تبدأ تطعيما تجريبيا للمتطوعين بلقاح من إنتاجها

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء الحكومية الفيتنامية، إن عمليات التطعيم التجريبي للمتطوعين بلقاح مضاد لكوفيد-19، من الإنتاج المحلي، بدأت في البلاد اليوم.

وأضافت الوكالة، أنه يتم تطعيم المتطوعين في جامعة الطب العسكرية في هانوي.

وذكرت الوكالة، أنه يجري خلال ذلك استخدام لقاح «Nanocovax» من إنتاج شركة الأدوية الفيتنامية نانوجين.

وفي عام 2020، باشرت 3 شركات تصنيع لقاحات فيتنامية، العمل الدؤوب لتصميم وإنتاج لقاحات ضد «كوفيد-19»، وفي الفترة الأخيرة، تم إنجاز اختبارها جميعا على الحيوانات.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة الفيتنامية أنه بالتزامن مع العمل في مجال اللقاح الخاص بها، تواصل فيتنام التعاون مع الشركات المصنعة الأجنبية للقاحات، من أجل شراء أدويتها، وبدء تطعيم السكان في الوقت المناسب.

ومنذ بداية الوباء في فيتنام، أصيب 1405 أشخاص بعدوى كورونا، وتعافى 1252 شخصا، وتوفي 35 شخصًا.