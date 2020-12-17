حكاية "رشا والسويركي": زيجة استمرت 5 ساعات.. والطلاق عشان «بوسة»

كشفت مصادر عن أغرب زيجة لرجل الأعمال سيد رجب السويركي، مالك سلسلة المحال الشهيرة «التوحيد والنور»، والتي تعود لعام 2000، حيث لم تستمر تلك الزيجة إلا بضع ساعات فقط، بعدما نشبت مشادة كلامية بين السويركي وزوجته رشا، ليتم الطلاق بينهما، قبل إتمام مراسم الزواج والدخول بها.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن أصل القصة تعود عندما طلب سيد رجب السويركي في ليلة الدخلة «قبلة» من زوجته قائلا: «هاتي بوسة»، لترد رشا «الزوجة» دون تفكير قائلة «جاتك القرف»، ليأتي الرد القاتل من رجل الأعمال «انتي طالق».

وأضافت المصادر، أن واقعة طلاق السويركي برشا، جاءت بعد ساعات من الزواج، الذي تم في الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، متابعة: لقد حاولت رشا وأهلها إثناء السويركي عن قراره، خاصة أنه لم يدخل بها، ليتم شرع الله عليهما، إلا أنه صمم على الطلاق وهو بالفعل ما تم، وأنهى السويركي إجراءاته بعد 6 أيام فقط.

وأشارت المصادر إلى أن سيد رجب السويركي، تزوج من رشا، بعد يومين فقط من طلاق زوجته الثالثة، مؤكدة أن صاحب سلسلة محال التوحيد والنور، التي كانت قد وصلت لـ30 فرعًا آنذاك، أرسل ورقة الطلاق للزوجة رشا علاء، على يد مأذون ومعها 55 ألف جنيه.

"السويركي" متهم بالجمع بين 5 زوجات في آن واحد

بالعودة إلى عامي 2001، 2002، تم توجيه اتهام إلى سيد السويركي، في الجمع بين أكثر من خمس زوجات في آن واحد، وحكمت المحكمة بسجنه لمدة 7 سنوات، بتهم الجمع بين خمس زوجات في وقت واحد، وتزويره في قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين، إلا أنه تم تخفيف الحكم لـ3 سنوات بعد الاستئناف عام 2003.

كما واجه السويركي، تهمة أخرى تتعلق بالفتيات، منها هتك عرض فتاة بغير رضاها، وكذلك الزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير في محضر رسمي، والجمع بين 5 زوجات في عدة مطلقته الرابعة.

القبض على سيد السويركي مالك سلسلة محال التوحيد والنور

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيد رجب السويركى، لاتهامه في العديد من الاتهامات التي تتمحور حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عدة سنوات، تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخ أموال فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها فى أنشطته التجارية.