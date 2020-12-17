ثلاث قنوات ومنصتان لعرض المسلسل الجديد «لؤلؤ» لمي عمر

تقرر عرض المسلسل الجديد الذي يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر بدءا من يوم 27 ديسمبر الجاري، وسيتم عرض حلقات المسلسل بعدد من القنوات الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصات إلكترونية.

وتم الإعلان عن عرض مسلسل لؤلؤ على قنوات «On، On drama، MBC1»، والمنصات الإلكترونية «Shahid، Watchit».

مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، جوري بكر، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي وهيدي كرم، ومن تأليف زينب عزيز وشارك في تأليفه الفنان محمد مهران، ويعد المسلسل التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمد عبدالسلام.

مي عمر تروج لمسلسل "لؤلؤ" عبر السوشيال ميديا

وبالأمس كانت قد نشرت الفنانة مي عمر البوستر الرسمي الخاص بمسلسل لؤلؤ عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا» وعلقت بكتابة مواعيد عرض المسلسل على القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية المختلفة.

وعلى جانب آخر كانت انتهت الفنانة مي عمر من تصوير المسلسل بشكل كامل بعد أن تم اتخاذ قرار بعرضه خارج السباق الرمضاني المعتاد للمسلسلات التليفزيونية، ومن أجل تجسيد شخصية بطلة المسلسل خضعت الفنانة مي عمر للعديد من البروفات خلال الفترة الماضية والتي تدربت من خلالها على الغناء والاستعراضات، حيث تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية مطربة مما يتطلب تقديمها لعدد من الأغنيات بصوتها داخل أحداث المسلسل.

يذكر أن الفنانة مي عمر كانت قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «الفتوة» من بطولة الفنان ياسر جلال، الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقد جسدت مي عمر شخصية «ليل» خلال أحداث المسلسل الذي جاء من تأليف هاني السرحان وإخراج حسين المنباوي، ودارت أحداثه داخل الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء أو ما يطلق عليهم الفتوات، الذين يكون من مهماتهم الأساسية حماية أهل الحارة.