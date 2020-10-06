صور.. مي عمر من كواليس مسلسل "لؤلؤ": صعب ومحتاج تركيز

نشرت الفنانة مي عمر عبر إنستجرام صورا من كواليس مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، وعلقت قائلة "وحشتوني جدا بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير، الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجات.. انتظروا لؤلؤ".

خضعت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

والصور التي نشرتها مي توضح أنها تقوم بدور مصرية حيث تقف في استوديو أمام ميكرفون.

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، بعد عدد من المسلسلات الناجحة آخرها "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان الماضي والذي حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة ونال إشادات عديدة من الجمهور.

ويظهر في المسلسل مع مي عمر الفنان أكرم حسني كضيف شرف وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي، والذي عرض رمضان 2019، أكرم حسني ومي عمر، ضيوف شرف في أعمال بعضهما، حيث تحل "مي"، كضيف شرف على فيلم "العميل صفر" لـ "أكرم"، فيما سيكون الأخير ضيف شرف في مسلسل الفنانة "لؤلؤ".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏

وتأخر البدء في التصوير بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف عدد من الأعمال الفنية بناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الفنانين.