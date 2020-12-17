«الزراعة»: أسعار السلع في منافذنا تناسب المواطنين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، لتطوير المنظومة الزراعية، من حيث التوسع في أساليب الري الحديثة من أجل توفير المياه، كما يجرى العمل على التوسع في زراعة بعض المحاصيل، وبالتالي فإن الوزارة أنتجت أصنافا، تتحمل ظروفا مناخية أصعب، من أجل المساهمة في زيادة العائد من وحدتي الأرض والمياه، مشيرًا إلى أن مصر تحاول فتح آفاق التعاون مع كل الدول الشقيقة، ودول العالم الخارجي، وكل المنظمات الدولية لتحقيق نتائج أفضل واستفادة أكبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «ننسق مع الدول الأخرى في تعظيم البحث العلمي وتحسين إنتاجية الأرز»، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يعد واحدًا من أهم أدوات عمليات الحكومة وتحسين الأداء وتسهيل الحصول على الخدمة، وتدعيم التواصل بين الفلاح المصري والدولة المصرية، إذ جرى إنشاء قاعدة بيانات للحيازات الزراعية، وتم إنشاء كارت الفلاح على أن يجرى انتهاء توزيع كروت الفلاح خلال فترة وجيزة.

بدأنا استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتابع: «نعمل على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبعض التقنيات المرتبطة، مثل تحليل صور الأقمار الصناعية ومعرفة المساحات المنزرعة من الأرز والقمح، وننسق مع وزارة التخطيط والمركز المتخصصة، لكي نتابع ما يحدث ويجري على أرض الواقع لرصد كل المتغيرات المكانية بشكل يومي لتحسين الكفاءة الإنتاجية، ومنع التعديات في مهدها وتحقيق عملية التوسع بوزارة الزراعة».

أكثر من 40 منفذا لتغطية المحافظات بالسلع

وأشار القرش، إلى أن الوزارة لديها أكثر من 40 منفذًا يغطي أكثر من 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع وتكثيف حجم تواجدها، موضحًا أن وزير الزراعة كلف بضرورة أن يكون المخزون السلعي الموجود في المنافذ يكفي احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن 6 أشهر ما يحافظ على اتزان الأسعار، إذ أن السلع متاحة في المنافذ بأسعار تناسب المواطنين.