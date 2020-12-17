خالد الجندي يهاجم أحمد كريمة: كلامه سوقي لا يتناسب مع وقار العلماء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخلاف في موضوع الطلاق الشفوي كبير وأنا أقول أنه لا يقع ومعي علماء أكفاء أجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم ولهم كل التقدير لديهم نفس الرأي، والشيح أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، غير موافق على ذلك ودائما يذكر أهل بيتي وأهل بيت العلماء الآخرين في كل مناسبة.

وأضاف: "لما اتكلمت على وثيقة التأمين قال طب ما يورينا يعمل وثيقة تأمين لمراته مالك ومال مراتي، يا كريمة لو كلام ولاد بلد الكلام عيب ميتقالش متجيبش سيرة مراتي في الموضوع ده كلام يتنافى مع الرجولة أنت راجل عالم ومحترم وقدوة، وكان لسه بيناقش الموضوع مع الإعلامي وائل الإبراشي راح قال نفس الكلام قالي خلي مظهر شاهين وخالد الجندي وسعد الهلالي خليهم يطلعوا مراتتهم على الهواء، يا أخي الفاضل ملكش دعوة بزواجتنا أنت راجل مثال وعالم وصالح وتقي ولا نزكيك على الله، التزم بآداب الحديث والحوار وخلي الحوار بينا وبين بعض".

اللي بتعمله عيب ياكريمة

وتابع الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية DMC: "لو واحد جالي قال أنا سبت الدين وعاوز أتوب قولتله ليك توبة بس إذا قالي سب الدين قدامي وبعدين توب ده كلام يعقل، ما رأينا عالم يرتدي الزي الأزهري ويجيب سيرة زوجات أصدقاءه هذا عيب ولا يليق ويتنافى مع الأدب مش الأدب بس مع الرجولة اللي اتعلمناها في أحياءنا.. اللي أنت بتعمله ده ياكريمة اسمه عيب".

حوار سوقي لا يتناسب مع وقار العلماء

وواصل "يا مشيخة الأزهر علموا الشيخ ماذا يقول وماذا لا يقول لأن هذا الكلام اسمه عيب والشيخ إذا لم يتحلى بالأدب كل اللي بنقوله هوا، والأمر الذي يثير الاستعجاب إن هذا الحوار السوقي لا يتناسب مع وقار العلم والعلماء يتنافي مع الموضوعية في التفكير العلمي لأن كلمة أنتي طالق حتى لو لم إهانة للمرأة معرفش كريمة يعرف الكلام ده ولا لأ".