خالد الجندي: للأب أن يعطي ابنته خلال حياته ما يشاء

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز للأب أن يعطي ابنته خلال حياته ما يشاء، مؤكدا أن هذا كلام يجب على الجميع أن يعلمه، وهذا ليس حرمانا للورثة كما يعتقد البعض.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، أن كلمة "بيِحرم الورثة"، كلمة خطأ من الأساس، لأننا لا نعلم من سيموت قبل الآخر، ولا أحد يعلم في من سيرث من؟ مؤكدا أن كل إنسان أدرى وأعلم بذريته، وكل من أراد أن يؤمن أهل بيته وإعطائهم حال حياته فهذا "خير وبركة"، وليس من حق أي شيخ أن يحرم عليه ذلك بحجة أن هذا حرمان للورثة.

وأشار إلى أن هناك أما لديها بنات متزوجة، وولد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وليس متزوجا ولا يوجد من يهتم به سوى والدته، فقامت بوضع وديعة له في البنك تدر عليه مبلغا شهريا، فهل هذا يعني أنها آثمة، بالعكس هذا ما ندعو له، ولكننا نفاجأ بآراء، تؤكد أن هذا مخالف للشرع وفيه ظلم للبنات، وبالطبع هذا خطأ.

وأوضح أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أكد على هذا صراحة حين قال "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ".

وعن التصدق بالثلث من التركة، شدد أن هذا أمر مكروه، وأن التصدق لغير الورثة بثلث تركتك مخالف لسنة رسول الله، الذي لم يستحسن التصدق بالثلث حين قال "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ"، وهذا يعني أن يتصدق بأقل من الثلث، فالحديث يوضح بأن النبي يرى أن وصولك إلى الثلث لغير الورثة على سبيل التصدق، أمر غير مستحسن وأمر مستهجن.