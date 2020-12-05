خالد الجندي لمعذبي الحيوانات: يا تقتله يا تسيبه في حاله مفيش تالت

وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعض النصائح بالابتعاد عن تعذيب الحيوانات، وتركها تعيش بسلام، كما دعا بالشفاء العاجل للإعلامي رامي رضوان، الذي أصيب بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19" مؤخرا.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، الذي يقدمه على شاشة "dmc"، أنه يتمنى الشفاء والعافية للإعلامي، قائلا: "أتمنى الشفاء والعافية، لأخينا الحبيب الإعلامي القدير رامي رضوان، الله يشفيه ويعافيه، أسال الله له الشفاء، أسال الله له الشفاء، أسال الله له الشفاء ولكل مريض، ونقول له يا رامي، ربنا ما يفضي المكان من وجودك، لقد تركت فراغا، لا يملأ بغيرك، ربنا يكرمك ويطول عمرك، ويرجعك إلينا بالسلامة، سالما غانما".

وطالب عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجميع بضرورة إتباع التدابير الوقائية، فأعمل ما عليك أولا ثم سلم امرك لله، مطالبا الجميع بتمني الشفاء لكل مريض.

وتابع: "من الأمور أيضا التي يجب أن نهتم بها ونفهمها، هي الكائنات والحيوانات التي تعيش معنا، فالمشكلة أننا نظن أننا تميزنا وحدنا بالإحساس، فكل شيء له إحساس، فالله سبحانه وتعالى نسب الإرادة للجدار، في قوله تعالى ( فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ)، فكيف جدار ولديه إرادة، وكيف يتحدث الله عن الجبل ويقول (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ )، أليس هذا بإحساس، وكيف يقول عن الحجر (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط مِنْ خَشْيَة اللَّه)، أليس هذا بإحساس أيضا).

واستطرد: "فيجب أن نفهم كيف اشتكى الجمل للنبي (صلى الله عليه وسلم)، فكيف يشتكي هذا الجمل ومن المفترض أن يحمل كل شيء، ونتناسى أن له أيضا حدود ومقدرة ومستوى من الاستطاعة والتحمل، لا يمكن أن يتخطاها، فالبعض يأتي بحيوانات تعذب وتضرب ويقول ما المانع من ضربه هذا حيوان، وهذا لا معنى له، فهل يحق لك أن تعذب حيوانا أو طائرا أو حتى حشرة، فأنت يا تقتله يا تتركه يعيش ليس هناك ثالث، أما أن تعذبه فهل هذا يجوز، بالطبع لا".