مصر تعرض تجربة أطفال بلا مأوى في مؤتمر لمنظمة العمل الدولية

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، بعرض تجربتها الناجحة بشأن برنامج حماية «الأطفال بلا مأوى»، في المؤتمر الإقليمي بعنوان «عرض الممارسات الجيدة حول معالجة ظاهرة عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي نظمته منظمة العمل الدولية.

وألقى حسني يوسف مدير البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى كلمة، بالنيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تجربة مصر في حماية ورعاية الأطفال بلا مأوى، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى، من خلال عدة محاور، أهمها آلية فرق الشارع، والوحدات المتنقلة، ومؤسسات رعاية الأطفال.

دمج آلاف الحالات داخل أسرهم وزيارتها باستمرار

وعرض يوسف، جهود البرنامج منذ انطلاقه في منتصف عام 2016، وحتي الوقت الحالي، حيث تعامل البرنامج مع حوالي 20 ألف طفل في وضعية الشارع في 13 محافظة، ما بين أطفال بلا مأوى وأطفال عاملين، وأطفال مع أسرهم في الشارع، لافتا إلى أنه تم دمج آلاف الحالات داخل أسرهم، ويتم زيارتهم باستمرار، من خلال فريق إدارة الحالة التابعة للبرنامج.

قاعدة بيانات لكل الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات

وأكد يوسف، أن الوزارة لديها ولأول مرة، قاعدة بيانات لكل الأطفال الموجودين بالشارع في المحافظات التي يعمل بها البرنامج، وكذلك الأطفال المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم ربط قاعدة البيانات، بنظام أجهزة المعلومات الجغرافية في الوحدات المتنقلة، وكذلك أنظمة كاميرات المراقبة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البرنامج خلال المؤتمر.

وأعرب الحضور المشاركين في المؤتمر، عن ضرورة الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في بعض الدول، خاصة منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر عبر الإنترنت، تحت رعاية وزير العمل الأردني، الدكتور معن القطامين، وبحضور 120 من الخبراء والمعنيين بعمالة الأطفال، ومايكل ستويسافليفيتش، القائم بأعمال أمين عام العلاقات الدولية في وزارة العمل الأمريكية، ومايك هانكي نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن وفريدا خان منسق مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن.