خبير تكنولوجي: كل دقيقة يستخدم فيها الشخص الإنترنت تحقق للشركات أرباحا

قال الدكتور عادل عبدالمنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مقاضاة ولاية تكساس لشركة جوجل تم بعد أصبحت شركات التكنولوجيا تحصل معلومات تفصيلية عن المستخدم من خلال الخوارزميات، وهناك تقنيات تحديد المواقع والذكاء الاصطناعي وهناك قوة هائلة لتحليل أنماط المستخدمين وما يفكرون فيه وهذا يعد أحيانا شكلا من أشكال الاختراق، كما يوجد تنبؤ بعض الأحيان بسلوك المستخدم، والهواتف الذكية الآن تعرف معلومات دقيقة عن المستخدم وهذا ليس اختراقا ولكن المستخدم هو الذي يوافق على سياسة الخصوصية.

احتكار معلوماتي من الشركات الكبيرة

وأضاف "عبدالمنعم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية extra news، أحيانا تظهر إعلانات على جوجل بعد تحليل بعض الكلمات على تطبيق المراسلات القصيرة "واتس آب" التي يقوم بها المستخدم، وقد أصبحت الشركات العملاقة متوغلة في تفاصيل دقيقة من خلال شركات صغيرة أخرى تمتلكها، في سياق مضاد هناك دعوات تصف ما يحدث بأنه احتكار معلوماتي فمثلا شركة "فيسبوك" مالكة للواتساب والانستجرام، فيما تمتلك شركة جوجل نظام تشغيل "أندرويد" الذي يستخدمه عدد كبير وهذا يتيح له فرص توجيه المستخدمين، وهذا الأمر له أبعاد قد تؤثر على أمن قومي لبلدان عديدة.

توجيه الرأي العام في الانتخابات الأمريكية

وواصل: "ما حدث في الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون عام 2016، والذي يسمى بفضيحة (كامبريدج أنلاتيكا) يوضح أنه تم استخدام بيانات 84 مليون مستخدم لإعادة توجيه الرأي العام في أمريكا لإظهار سلبيات عن كلينتون من أجل دعم المرشح ترامب وهذا جعل مالك فيسبوك مارك زوكبيرج يمثل أمام الكونجرس الأمريكي بعد دراسة توجيهات الرأي العام في نطاق جغرافي معين.

غرامات هائلة لكن الأرباح الكثيرة

وبيّن أن قوانين حماية الخصوصية والغرامات تكون هائلة لكن الأرباح أيضا كثيرة وهذا لن يؤثر على الشركات خاصة أن كل دقيقة يستخدم فيها الشخص الإنترنت الشركات تتربح منه وهذا ظهر من خلال إدخال موقع "فيسبوك" فيديوهات لينافس موقع الفيديوهات الأول "يوتيوب" من أجل زيادة الأرباح لشركة "فيسبوك".