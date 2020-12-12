تجديد حبس معلم بالفيوم بتهمة الانتماء لـ"داعش": تواصل مع التنظيم عبر "فيسبوك"

قررت دائرة الإرهاب وأمن الدولة العليا بمحكمة جنايات الفيوم، تجديد حبس معلم بأحد المدارس بمركز إطسا ويدعى "م. ح"، 56 عامًا، مقيم بقرية الونايسة التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالاتنماء لتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد ضبط أوراق وكتيبات تخص التنظيم بحوزته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط المتهم، وبتفتيش منزله عُثر على ملزمتين تابعتين لتنظيم الدولة، الأولى بعنوان "أسلحة المشاة وتكتيك الرشاش" والثانية بعنوان "كيف تكون قناص"، وتحرر محضر بالواقعة برقم 8861 إداري مركز إطسا لسنة 2019.

وكشفت التحريات، أنّ المتهم يتبنى أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي ويؤمن بتكفير العاملين في القوات المسلحة والشرطة، واستهدافهم بعمليات عدائية، بالإضافة إلى تكفير الأقباط واستحلال ممتلكاتهم ودور العبادة الخاصة بهم، وأيضا استهداف المنشآت الحيوية، خصوصًا التابعة للأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى إيمانه بالجهاد في الداخل والخارج، وإقامة دولة الخلافة الإسلامية باستخدام السلاح، وذلك بعد تواصله مع كوادر "داعش" عبر "فيسبوك".

كما تبين أن المتهم كان ينفذ تكليفات كوادر "داعش" ويدعو لصالح أفكار التنظيم، عبر استقطاب الشباب وضمهم لـ"التنظيم"، مستغلا حسابه على "فيسبوك"، لكي يدعو لأيدلوجية التنظيم سعيا إلى تكوين خلية لدعم أفكار وخطط "داعش".

وبيّنت التحريات قيام المتهم بعقد لقاءات تنظيمية لبعض العناصر التي استقطبها لتنفيذ أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة.

وبفحص هاتف المتهم، تبيّن قيام المتهم بتكليف عدد من العناصر التي انضمت لخليته برصد بعض المنشآت الشرطية والعسكرية والأكمنة والتمركزات الأمنية، وعدد من الأقباط ودور عباداتهم بمحيط محل إقامتهم بمركز إطسا، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في محل إقامته.

وباستهداف المتهم تم ضبطه وإحالته للنيابة العامة، التي تولت التحقيق، وقررت اليوم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا، على أن يراعى التجديد في الموعد القانوني.