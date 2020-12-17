استشاري حالات حرجة بلندن: تشديد إجراءات الإغلاق بسبب زيادة مصابي كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، إن الإغلاق في لندن زاد للمرحلة الثالثة وهو أعلى درجات الإغلاق بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث إنه وأسبوعيا تزيد نسب الإصابة بمقدار الضعف.

سليمان: قلت الحالات الحرجة بين مصابي كورونا

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفيروس وبسبب التحورات الأخيرة فيه بات ذا قدرة أكبر في الانتشار، فيما قلت الحالات الحرجة بين المصابين به على مستوى العالم كله.

وأوضح أنه وبالنسبة للبروتوكولات العلاجية التي يتم استخدامها في بريطانيا هي مجموعة من الأدوية القليلة، كما تم تجنيب المضادات الحيوية، كما يتم وصف عقار ريميدسفير على مستوى الحالات الحرجة وليس البسيطة، حيث إن الحالات البسيطة يتم وصفها كعلاجات تحفظية لهم لحين استقرار الأمور وتحسن الأعراض.

طبيب حالات حرجة: إعطاء لقاح فايزر لكبار السن حاليا

وأكد أن لقاح فايزر تم نشر أبحاثه في البداية وكانت بريطانيا أولى الدول التي قامت بشراء لقاح فايزر وتم إعطاء اللقاح للأشخاص الأولى به، حيث حظى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي المرحلة الثانية سيتم إعطاء اللقاح للأطباء.

وأشار إلى أن بريطانيا تفحص حاليا لقاح أكسفورد الجديد، وخلال أيام من المتوقع إنشاء البحث الأخير للفيروس، كما تم إضافة الكورتيزون إلى بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة.

وتابع: «مفيش أي معلومات عن أي نتائج تخص اللقاح الخاص بفايزر، ولكن لا يزال إعطاء اللقاح للمواطنين مستمرا، بسبب كون نتائجه الأولى والتي خلصت إليها التجارب السريرية جيد إلى حد كبير».